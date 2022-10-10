Венгрия и Сербия договорились о постройке нефтепровода

«Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод позволит снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью марки Urals, присоединившись к нефтепроводу "Дружба". В настоящее время нефть в страну в основном поставляется по трубопроводу через Хорватию, но это вряд ли возможно в будущем из-за принятых санкций», – написал Ковач в социальных сетях.