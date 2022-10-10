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50 минут назад

Венгрия и Сербия договорились о постройке нефтепровода

Елена Прошина

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть из нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости».

Венгрия и Сербия договорились о постройке нефтепровода
Фото: CC BY 2.0 / Bureau of Land Management Alaska/Craig McCaa / Rainy pipelineCC BY 2.0 / Bureau of Land Management Alaska/Craig McCaa / Rainy pipeline

«Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Орбан договорились о строительстве нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод позволит снабжать Сербию более дешевой сырой нефтью марки Urals, присоединившись к нефтепроводу "Дружба". В настоящее время нефть в страну в основном поставляется по трубопроводу через Хорватию, но это вряд ли возможно в будущем из-за принятых санкций», – написал Ковач в социальных сетях.

Согласно словам Вучича, протяжённость нефтепровода составит 128 километров. В ближайшие 6 лет власти Сербии собираются вложить в энергетическую инфраструктуру 12 миллиардов евро.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич спрогнозировал Европе энергетический хаос, который случится с наступлением зимы.

Компании,Александр Вучич,Золтан Ковач,Виктор Орбан,
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