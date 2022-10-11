Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
43 минуты назад

В Сбере сообщили о наращивании розничных кредитов

Lenta.ruиещё 2

Сбербанк в сентябре 2022 года нарастил розничные кредиты на 2 процента до 11,4 триллиона рублей. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

В Сбере сообщили о наращивании розничных кредитов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, главным драйвером роста стали ипотечные кредиты — плюс 2,4 процента за сентябрь с учетом секьюритизации. Всего же розничным клиентам Сбер за сентябрь выдал таких кредитов на 523 миллиарда рублей.

По итогам всего третьего квартала рост розничного портфеля кредитов достиг 3,5 процента, с начала года он составил 7,3 процента. При этом выдача потребительских кредитов в третьем квартале превысила показатели второго квартала в 2,5 раза, а ипотечных кредитов — в 2,8 раза.

«Востребованность розничных кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, и мы готовы удовлетворять этот спрос — все программы кредитования для населения продолжают действовать в полном объеме», — заявил Царев.

Ранее в октябре сообщалось, что Сбербанк запустил бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань в интернет-банке «СберБизнес». Отмечалось, что такой депозит актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители