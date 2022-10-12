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53 минуты назад

В Польше выявили утечку на нефтепроводе «Дружба»

Лера Букина

Польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию, передает РИА Новости.

В Польше выявили утечку на нефтепроводе «Дружба»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка», – указано в заявлении.

Речь идет о магистрали, по которой нефть направляется в ФРГ.

Утечка произошла ранее на нитках «Северных потоков». Служба безопасности Швеции подтвердила, что причина утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — диверсия. Расследование по данному делу завершили.

10 октября представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что у нефтепровода «Дружба» будет ответвление в Сербию. По нему, как указал он, страна через Венгрию сможет получать российскую нефть.

Компании,Золтан Ковач,
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