В Польше выявили утечку на нефтепроводе «Дружба»

Польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию, передает РИА Новости.

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка», – указано в заявлении.

Речь идет о магистрали, по которой нефть направляется в ФРГ.

Утечка произошла ранее на нитках «Северных потоков». Служба безопасности Швеции подтвердила, что причина утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — диверсия. Расследование по данному делу завершили.