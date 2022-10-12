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34 минуты назад

«Транснефть» сделала заявление после сообщения об утечке на «Дружбе»

Лера Букина

«Транснефть» была проинформирована об обнаружении утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше. Об этом заявил «Интерфаксу» вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

«Транснефть» прокомментировала сообщения об утечке на «Дружбе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Информации о сроках ликвидации повреждения пока нет», — отметил он.

В компании указали на то, польская сторона продолжает получать нефть из РФ по трубопроводу «Дружба».

Местный оператор MERO сообщил РИА Новости, что поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Чехию производятся по графику.

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.

В Польше выявили утечку на нефтепроводе «Дружба»

До этого утечка произошла на нитках «Северных потоков». Служба безопасности Швеции подтвердила, что причина утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — диверсия.

Компании,Сергей Андронов,Транснефть,
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