В Польше назвали возможную причину утечки на «Дружбе»

Глава энергетической инфраструктуры Польши сообщил об отсутствии оснований полагать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» является саботажем. Об этом сообщает Reuters.

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Он выразил уверенность в том, что инцидент был «случайным».

«Утечка в трубопроводе "Дружба", вероятно, была вызвана случайным повреждением», — подчеркнул он.

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил о том, что компания была проинформирована об обнаружении утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше.