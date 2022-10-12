В Польше назвали возможную причину утечки на «Дружбе»

Глава энергетической инфраструктуры Польши сообщил об отсутствии оснований полагать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» является саботажем. Об этом сообщает Reuters.
Он выразил уверенность в том, что инцидент был «случайным».
«Утечка в трубопроводе "Дружба", вероятно, была вызвана случайным повреждением», — подчеркнул он.
Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.
Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил о том, что компания была проинформирована об обнаружении утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше.
В компании указали на то, польская сторона продолжает получать нефть из РФ по трубопроводу «Дружба».