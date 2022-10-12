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1 час назад

В России допустили приостановку добычи нефти из-за санкций

Lenta.ru

Российская государственная нефтяная компания «Зарубежнефть» может на время прекратить добычу топлива после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти в регион. Об этом сообщил глава компании Сергей Кудряшов в ходе «Российской энергетической недели» (РЭН), передает ТАСС.

«Мы готовы к 5 декабря (дата начала действия запрета — прим. «Ленты.ру»), [есть] несколько вариантов развития событий, готовы к самым плохим», — рассказал Кудряшов.

Он допустил возможность 100-процентной остановки производства, однако отметил, что компания проработала план восстановления добычи в течение двух недель. При этом для «Зарубежнефти» прекращение даже 70 процентов от всей добычи нефти не будет критичным, добавил он.

Глава компании также сообщил, что российские нефтедобытчики рассматривают вариант сокращения производства.

«Если кто-то думает, что Россия зимой не сможет ограничить добычу, и они будут продавать по любым ценам, наверное, с этой идеей нужно расстаться», — заявил он.

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Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что ожидает временное снижение добычи нефти в России на пять процентов в 2023 году из-за европейских санкций. Он отметил, что в настоящее время из-за эмбарго есть ряд трудностей, связанных с логистикой, но уточнил, что эти проблемы решаются.

Компании,Алексей Сазанов,Сергей Кудряшов,Зарубежнефть,ЕС,
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