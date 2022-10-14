Назван срок восстановления Крымского моста

Компания «Нижнеангарсктрансстрой» выбрана единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста. Об этом говорится в распоряжении Правительства России, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: Телеграм-канал «Марат Хуснуллин» Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — говорится в документе.

Кроме того, в распоряжении указан предельный срок восстановления Крымского моста. Согласно документу, строители должны закончить все необходимые работы к 1 июля 2023 года.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.