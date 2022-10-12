На Украине объяснили отставку главы Нацбанка

«У главы Нацбанка был публичный конфликт с министром финансов Украины. Конечно, у Нацбанка и минфина есть естественный конфликт интересов, минфину нужно финансировать госбюджет и развивать экономику, а задача Нацбанка — удержать инфляцию. Но периодически возникавшие между ведомствами противоречия часто выливались в публичное пространство, что создавало напряжение в системе власти», — заявил парламентарий.