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31 минуту назад

На Украине объяснили отставку главы Нацбанка

Lenta.ru

Депутат Верховной Рады (ВР) Ярослав Железняк объяснил, почему глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко уволился. Слова депутата приводит издание «Фокус».

На Украине объяснили отставку главы Нацбанка
Фото: ТАССТАСС

«У главы Нацбанка был публичный конфликт с министром финансов Украины. Конечно, у Нацбанка и минфина есть естественный конфликт интересов, минфину нужно финансировать госбюджет и развивать экономику, а задача Нацбанка — удержать инфляцию. Но периодически возникавшие между ведомствами противоречия часто выливались в публичное пространство, что создавало напряжение в системе власти», — заявил парламентарий.

По его словам, причина отставки экс-главы Нацбанка также может быть связана с подозрениями специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) и национального антикоррупционного бюро Украины. Железняк отметил, что дело в отношении Шевченко могло затруднить переговоры с партнерами страны.

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