В «Транснефти» высказались о падении поставок после утечки на «Дружбе»

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что сокращения поставок из России в Польшу и Германию нет после утечки нефти на польском участке «Дружбы». Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

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«Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая», - подчеркнул вице-президент компании.

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.

В тот же день министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах указал на падение давления в нефтепроводе «Дружба». Он отметил, что это случилось во второй магистрали.

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выразила уверенность в том, что авария на нефтепроводе «Дружба» произошла из-за диверсии,