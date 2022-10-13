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2 часа назад

В «Транснефти» высказались о падении поставок после утечки на «Дружбе»

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Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что сокращения поставок из России в Польшу и Германию нет после утечки нефти на польском участке «Дружбы». Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

В «Транснефти» высказались о падении поставок после утечки на «Дружбе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая», - подчеркнул вице-президент компании.

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка.

В тот же день министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах указал на падение давления в нефтепроводе «Дружба». Он отметил, что это случилось во второй магистрали.

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выразила уверенность в том, что авария на нефтепроводе «Дружба» произошла из-за диверсии,

В среду вечером польский оператор Pern сообщил, что не увидел вины третьих лиц в ЧП на трубопроводе «Дружба».

Компании,Сергей Андронов,Транснефть,
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