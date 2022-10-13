IKEA уволила тысячи сотрудников в России

IKEA уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России, пишет францусзкому агентству AFP со ссылкой на исполнительного директора материнской компании Ingka Йеспера Бродина.

Шведский мебельный гигант сумел нарастить продажи на 6 процентов за год, однако Бродин назвал этот год «сложным» из-за инфляции и сворачивания деятельности в России.