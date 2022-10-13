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1 час назад

IKEA уволила тысячи сотрудников в России

Lenta.ruиещё 9

IKEA уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России, пишет францусзкому агентству AFP со ссылкой на исполнительного директора материнской компании Ingka Йеспера Бродина.

Шведский мебельный гигант сумел нарастить продажи на 6 процентов за год, однако Бродин назвал этот год «сложным» из-за инфляции и сворачивания деятельности в России.

В России вырос спрос на товары IKEA

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA сообщила 3 марта, почти сразу после ввода российских войск в Украину. 15 июня компания заявила, что продаст четыре фабрики в России и заморозит розничный бизнес в стране, что повлечет сокращение штата сотрудников.

Компании,Ikea,
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