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22 минуты назад

Аэропорт Казани станет одним из базовых для авиакомпании Nordwind

ТАСС

Авиакомпания Nordwind планирует базировать несколько самолетов в международном аэропорту Казань. Предполагается, что уже в зимнем сезоне в Татарстане будет находиться не меньше трех самолетов, сообщил в четверг ТАСС гендиректор аэропорта Сергей Романцов.

Аэропорт Казани станет одним из базовых для авиакомпании Nordwind
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Появится] некий узел пересадочный, где одни рейсы будут стыковаться с другими, непосредственно в Казани. Здесь будет забазировано несколько воздушных судов авиакомпании "Северный ветер". <…> Это уже начнется с зимнего расписания, потом постепенное увеличение в летнем расписании. У нас вообще программа рассчитана на три сезона, до 2024 года", - сказал Романцов, добавив, что в зимний период в аэропорту будет базироваться не меньше трех самолетов компании.

Ранее коммерческий директор международного аэропорта Казань Андрей Лопатин сообщал журналистам, что к концу осени компания Nordwind увеличит число направлений из Казани до 14. В начале октября компания открыла регулярный рейс Грозный - Казань - Грозный, который стал десятым направлением.

Заместитель генерального директора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис сообщал, что в 2022 году компания рассчитывает перевезти из Казани более полумиллиона пассажиров, а в 2023 году преодолеть отметку в миллион.

В летней навигации 2023 года пассажиров ожидают новые рейсы из Казани в Краснодар, Красноярск, Симферополь, Анапу, Ростов-на-Дону, Якутск, Кемерово, Горно-Алтайск и Владикавказ.

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