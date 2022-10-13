Аэропорт Казани станет одним из базовых для авиакомпании Nordwind

"[Появится] некий узел пересадочный, где одни рейсы будут стыковаться с другими, непосредственно в Казани. Здесь будет забазировано несколько воздушных судов авиакомпании "Северный ветер". <…> Это уже начнется с зимнего расписания, потом постепенное увеличение в летнем расписании. У нас вообще программа рассчитана на три сезона, до 2024 года", - сказал Романцов, добавив, что в зимний период в аэропорту будет базироваться не меньше трех самолетов компании.