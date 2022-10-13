В Польше приступили к ремонту поврежденного участка «Дружбы»

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер объявил о начале ремонта поврежденного участка нефтепровода «Дружба». Соответствующее заявление он сделал в беседе с агентством Reuters.

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«Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались» - подчеркнул Бергер.

При этом он указал на то, что польская сторона не рассматривает диверсию в качестве причины инцидента. Бергер уточнил, что утечку вызвала «относительно большая» трещина в трубопроводе.

Ранее польский оператор нефтепроводов PERN проинформировал о разгерметизации нефтепровода «Дружба», который ведет в Германию. Он отметил, что во вторник вечером утечка произошла на одной из двух ниток западного участка газопровода – примерно в 70 километрах от Плоцка. В среду вечером польский оператор Pern сообщил, что не увидел вины третьих лиц в ЧП на трубопроводе «Дружба».