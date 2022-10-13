«Ситилинк» и Sokolov планируют выйти на IPO

Сеть магазинов компьютерной, цифровой и бытовой техники «Ситилинк» и ювелирная сеть Sokolov планируют провести IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций на бирже). Сроки выхода на биржу компании установят позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления глав компаний в ходе конференции «Электронная торговля — 2022».

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Генеральный директор «Ситилинка» Михаил Славинский, отвечая на вопрос о возможном IPO для компании, заметил что «[это] обязательно [состоится], но не сейчас».

«Аналогичный ответ», — добавил гендиректор Sokolov Николай Поляков.

В августе управляющий партнёр Sokolov Артём Соколов отмечал, что компания не отказывается от заявленных планов по выходу на IPO в США и Москве и рассчитывает сделать это в течение одного — двух лет, площадки пока не определены.

Sokolov также планирует открытие розничных магазинов в Китае в апреле 2023 года, сообщил Поляков на конференции «Электронная торговля — 2022».

«Мы смотрим на другие рынки, в частности, Китай. В апреле будем открывать первые магазины», — сказал он.

Ранее Соколов заявлял о планах сети выйти на рынки Индии и Китая в 2022 году. Но, как пояснил Поляков, «Китай больше подходит компании для зарубежной экспансии, чем Индия, в связи с тем, что в Индии выше заградительные пошлины и формат торговли отличается от российского».