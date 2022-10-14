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1 час назад

«Ведомости»: Минфин выплатил за «Роснано» долг по шестой серии облигаций на ₽9 млрд

Газета.Ruиещё 2

Минфин России погасил долг «Роснано» по облигациям с госгарантией на сумму 9 млрд рублей. Таким образом, обязательства компании перед кредиторами были исполнены в полном объеме за счет средств бюджета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Минфин выплатил за «Роснано» долг на миллиарды рублей
Фото: Кирилл Каллиников/РИА НовостиКирилл Каллиников/РИА Новости

Речь идет о бумагах шестой серии, которые были размещены в 2015 году со сроком погашения 13 октября 2022 года.

«Обязательства были исполнены в полном объеме. Держатели бумаг получили 9 млрд рублей и купонный доход – 560 млн рублей», — сообщили в «Роснано».

По словам источников газеты, у компании не было достаточного объема средств для погашения обязательств перед кредиторами. Поэтому было решено задействовать бюджетные деньги, уточнили они.

О проблемах компании публично стало известно, когда 19 ноября 2021 года Московская биржа остановила торги сразу всеми выпусками облигаций «Роснано». Всего их было шесть. Прошлый – пятый — компания погасила в 2019 году.

С 2018 года «Роснано» возглавлял Анатолий Чубайс. В декабре 2020 года руководителем компании стал выходец из «Ростеха» Сергей Куликов.

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