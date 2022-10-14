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56 минут назад

В Европе оказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Лера Букина

Швеция, Дания и Германия приняли решение отказаться от проведения совместного расследования ЧП на «Северных потоках». Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ARD, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны будут работать в этом направлении отдельно.

Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке»

Сегодня представитель МВД Германии Соня Кок сообщила о завершении федеральной полицией Германии следственных действий на месте ЧП на газопроводе «Северный поток».

В пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии. При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.

В четверг глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД России. Представителям стран высказали недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на обращение России по поводу привлечения страны к расследованию диверсий, которые были совершены ранее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Компании,Сергей Нарышкин,СВР России,МИД России,
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