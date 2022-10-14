В Европе оказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Швеция, Дания и Германия приняли решение отказаться от проведения совместного расследования ЧП на «Северных потоках». Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ARD, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны будут работать в этом направлении отдельно.

Сегодня представитель МВД Германии Соня Кок сообщила о завершении федеральной полицией Германии следственных действий на месте ЧП на газопроводе «Северный поток».

В пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии. При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.