В Европе оказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Швеция, Дания и Германия приняли решение отказаться от проведения совместного расследования ЧП на «Северных потоках». Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ARD, передает РИА Новости.
Отмечается, что стороны будут работать в этом направлении отдельно.
Сегодня представитель МВД Германии Соня Кок сообщила о завершении федеральной полицией Германии следственных действий на месте ЧП на газопроводе «Северный поток».
В пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии. При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.
В четверг глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД России. Представителям стран высказали недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на обращение России по поводу привлечения страны к расследованию диверсий, которые были совершены ранее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».