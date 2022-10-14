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1 час назад

Названа причина появления повреждений на «Северных потоках»

Лера Букина

Следователи в Германии установили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредились из-за применения взрывчатых веществ. Об этом сообщает ARD со ссылкой на источник, передает «Российская газета».

Названа причина появления повреждений на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня сообщалось, что в Германии было завершено следствие на месте терактов на «Северных потоках».

Экспертами по взрывчатым веществам федеральной полиции было изучено место ЧП. Под воду спустили беспилотник. Диаметр утечки газа оценивается в 8 метров. У обоих газопроводов зафиксированы повреждения в двух трубах. Не пострадала лишь одна нитка СП2.

Как стало известно, федеральной полицией были переданы снимки Генеральной прокуратуре ФРГ.

Сегодня сообщалось, что Швеция, Дания и Германия решили отказаться от проведения совместного расследования ЧП на «Северных потоках». Отмечается, что стороны будут работать в этом направлении отдельно.

В пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии. При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.

Компании,Сергей Нарышкин,СВР России,
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