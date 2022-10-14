Путин оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»

«Хотя там одна ветка, видимо, в рабочем состоянии, но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров. Чем руководствуются руководители тех или иных государств - это их дело, я свою версию изложил, мне кажется, что в этом как раз суть проблемы и заключается», - пояснил он.