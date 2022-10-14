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52 минуты назад

Путин оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин заявил о том, что одна из веток газопровода «Северный поток - 2» находится в рабочем состоянии и могла бы быть запущена, однако решение об этом вряд ли будет принято. Об этом пишет ТАСС.

Путин оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. Служба безопасности Швеции пришла к выводу, что их причиной стала диверсия. При этом шведские власти отказалась делиться с Россией результатами расследования.

Сегодня президент России Владимир Путин отметил, что российские газопроводы были элементом надежности для Германии, но их подрыв показал, что с ее интересами сейчас «мало кто считается».

«Хотя там одна ветка, видимо, в рабочем состоянии, но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров. Чем руководствуются руководители тех или иных государств - это их дело, я свою версию изложил, мне кажется, что в этом как раз суть проблемы и заключается», - пояснил он.

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, обходя транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу. 10 сентября 2021 года «Газпром» официально заявил о завершении строительства трубопровода. Однако 22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс его сертификации. Проект был заморожен и в Берлине исключали возможность его введения в эксплуатацию.

12 октября Владимир Путин, выступая на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, заметил, что сейчас целесообразно перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать именно там «крупнейший газовый хаб для Европы».

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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