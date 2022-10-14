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52 минуты назад

СМИ: Фридман заявил о готовности безвозмездно передать Киеву акции "Альфа-банка Украина"

ТАСС

Российский бизнесмен Михаил Фридман и его партнеры готовы безвозмездно передать акции "Альфа-банка Украина" украинскому государству. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации в ответ на запрос агентства Украинские новости.

Фридман заявил о готовности передать Киеву акции "Альфа-банка Украина"
Фото: ТАССТАСС

В банке уточнили, что соответствующее письмо совладельцы банка направили главе Нацбанка Украины Андрею Пышному (назначен на эту должность Верховной радой 7 октября). Отмечается, что Фридман объясняет необходимость такого обращения скоординированной медиаатакой против банка и громкими заявлениями в прессе относительно будущего банка. Агентство указывает, что в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС по поводу возможности докапитализации кредитной организации на 1 млрд долларов за счет замороженных из-за санкций средств. Фридман сообщил, что акционеры с уважением отнесутся к решению украинских государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут обжаловать решение в судах, сообщает агентство.

В мае этого года украинские СМИ уже сообщали о планах Фридмана и его партнеров докапитализировать "Альфа-банк Украина" на $1 млрд. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, насколько достоверна эта информация.

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