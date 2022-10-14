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1 час назад

Новым владельцем Авито станет российский холдинг Kismet Capital Group

Елена Прошина

Холдинг Kismet Capital Group объявил о покупке сервиса объявлений Avito у южноафриканской компании Naspers. Сумма сделки составит порядка 151 миллиарда рублей.

Новым владельцем Авито станет российский холдинг Kismet Capital Group
Фото: ТАССТАСС

Известно, что под контроль инвестиционной компании полностью перейдут «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» со всеми их дочерними и зависимыми обществами. При этом сервис объявлений продолжит свою работу в качестве независимой частной IТ-компании. Управляет ей будет действующая команда топ-менеджмента во главе с гендиректором Владимиром Правдивым.

“Авито - классифайд номер один в мире и одна из лидирующих ИТ-платформ в России с уникальной культурой и командой, развивающей массовый и удобный сервис для каждого российского пользователя. Я рад, что новый акционер обладает большим опытом в нашей индустрии. При этом мы остаемся независимой российской ИТ-компанией и продолжим свое активное развитие. Впереди у нас большая работа по запуску новых продуктов и технологий, усилению наших лидерских позиций и реализации нашей амбициозной стратегии роста. Уверен, что мы будем прекрасно реализовывать ее в партнерстве с командой Кисмет”, - заявил CEO Авито Владимир Правдивый.

Холдинг уже получил все соответствующие разрешения по сделке от ФАС и Правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России. На данный момент она находится на финальной стадии.

Kismet CapitalGroup начал свою работу в 2016 году. В портфель компании на сегодняшний день входят холдинг Медиа-1, компании из сегментов цифровой наружной рекламы, радио и телекоммуникационной инфраструктуры.

Компании,Владимир Правдивый,
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