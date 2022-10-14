Новым владельцем Авито станет российский холдинг Kismet Capital Group

“Авито - классифайд номер один в мире и одна из лидирующих ИТ-платформ в России с уникальной культурой и командой, развивающей массовый и удобный сервис для каждого российского пользователя. Я рад, что новый акционер обладает большим опытом в нашей индустрии. При этом мы остаемся независимой российской ИТ-компанией и продолжим свое активное развитие. Впереди у нас большая работа по запуску новых продуктов и технологий, усилению наших лидерских позиций и реализации нашей амбициозной стратегии роста. Уверен, что мы будем прекрасно реализовывать ее в партнерстве с командой Кисмет”, - заявил CEO Авито Владимир Правдивый.