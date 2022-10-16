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14 минут назад

«Нафтогаз» ведет переговоры с компаниями США о добыче газа

Илья Родин

«Нафтогаз» обсуждает с представителями буровых компаний США возможность разработки украинских газовых месторождений, рассказал советник главы компании Мирон Василик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

«Нафтогаз» ведет переговоры с компаниями США о добыче газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Василик подчеркнул, что Украина обладает рядом ресурсов и газовых резервов. Общий объем может достигать 40 млрд кубометров.

По его словам, руководство «Нафтогаза» ведет переговоры с американскими фирмами по вопросам совместного освоения месторождений. Он полагает, что разработка месторождений в Днепровско-Донецком бассейне может начаться после 2025 года.

Советник пояснил, что украинские газовые резервы помогут разрешить энергетический кризис в Европе после отказа европейских стран от российских поставок.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания не сможет выполнить задачи, поставленные правительством. Газовые хранилища не удастся полностью заполнить к зимнему периоду.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,
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