«Нафтогаз» ведет переговоры с компаниями США о добыче газа

«Нафтогаз» обсуждает с представителями буровых компаний США возможность разработки украинских газовых месторождений, рассказал советник главы компании Мирон Василик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Василик подчеркнул, что Украина обладает рядом ресурсов и газовых резервов. Общий объем может достигать 40 млрд кубометров.

По его словам, руководство «Нафтогаза» ведет переговоры с американскими фирмами по вопросам совместного освоения месторождений. Он полагает, что разработка месторождений в Днепровско-Донецком бассейне может начаться после 2025 года.

Советник пояснил, что украинские газовые резервы помогут разрешить энергетический кризис в Европе после отказа европейских стран от российских поставок.