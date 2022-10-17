Стала известна причина остановки добычи нефти на «Сахалине-1»

Причиной остановки добычи на «Сахалине-1» стал отказ оператора проекта американской Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», после того как в результате санкций те лишились покрытия от западных страховщиков, пишет «Коммерсант». «Совкомфлот» привлек российского страховщика, но Exxon это не устроило, хотя отгрузки с проекта «Сахалин-2» в аналогичной ситуации продолжились.

После того как в конце марта танкеры «Совкомфлота» попали под санкции, глава компании Игорь Тонковидов заявлял о решении проблемы за счет привлечения российского «Ингосстраха». Однако Exxon настаивала на обязательном P&I-страховании и отказалась возобновлять отгрузки. В итоге уже в мае добыча на проекте прекратилась.

Советник Orchards Азат Ахметов считает, что Exxon «не захотела вступать в зону неопределенности», работая с российскими страховщиками. Между тем коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин 29 сентября заявил о готовности компании помочь «Сахалину-1» в вопросе сбыта нефти.

План добычи «Сахалина-1» на этот год составлял 8,9 млн тонн нефти. По оценке Минэнерго, в итоге добыча может упасть до 4,2 млн тонн против 11 млн тонн в 2021 году, если добыча будет перезапущена в этом году. В августе акционер проекта ONGC сообщал о восстановлении отгрузок в октябре, но пока они не начались. В отрасли полагают, что Exxon не станет держаться за «Сахалин-1», а ее доля может в итоге перейти «Роснефти».