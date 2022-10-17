Остановка добычи на «Сахалине-1» связана с решением оператора проекта американской Exxon больше не отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота». Об этом сообщает «Коммерсант».

Из-за ограничений они остались без покрытия от западных страховщиков. Отмечается, что «Совкомфлот» подключил страховщика из РФ, однако Exxon не согласилась на такие условия.

Напомним, что весной танкеры «Совкомфлота» оказались в санкционном списке Запада. Сообщалось, что решить проблему можно путем привлечения российского «Ингосстраха». Но Exxon выступила за обязательное P&I-страхование. Она не захотела возобновлять отгрузки. Позднее добыча на проекте была прекращена.

Советник Orchards Азат Ахметов заявил, что компания не желала попасть «в зону неопределенности» из-за работы с российскими страховщиками.

В конце сентября коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин выражал готовность компании оказать помощь «Сахалину-1». Речь шла о сбыте нефти.