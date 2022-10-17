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1 час назад

Названа причина остановки добычи нефти на «Сахалине-1»

Лера Букина

Остановка добычи на «Сахалине-1» связана с решением оператора проекта американской Exxon больше не отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота». Об этом сообщает «Коммерсант».

Из-за ограничений они остались без покрытия от западных страховщиков. Отмечается, что «Совкомфлот» подключил страховщика из РФ, однако Exxon не согласилась на такие условия.

Напомним, что весной танкеры «Совкомфлота» оказались в санкционном списке Запада. Сообщалось, что решить проблему можно путем привлечения российского «Ингосстраха». Но Exxon выступила за обязательное P&I-страхование. Она не захотела возобновлять отгрузки. Позднее добыча на проекте была прекращена.

Советник Orchards Азат Ахметов заявил, что компания не желала попасть «в зону неопределенности» из-за работы с российскими страховщиками.

В конце сентября коммерческий директор «Сахалинской энергии» Андрей Охоткин выражал готовность компании оказать помощь «Сахалину-1». Речь шла о сбыте нефти.

Ранее сообщалось, что, по данным комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, к началу октября бюджетные потери России из-за блокировки работы «Сахалина-1» прежним оператором ExxonMobil достигали около 4 млрд руб. ежемесячно.

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