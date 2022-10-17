Маск добавит к системе Starlink опцию пожертвований

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавит к системе спутниковой связи Starlink опцию пожертвований. Как пишет газета «Взгляд», об этом он сообщил в ответ на просьбу одного из пользователей, который заявил о желании передать терминалы системы школам и больницам Уганды за свой счет.

Напомним, что Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Сейчас на орбите находятся более 2,3 тысяч спутников системы, к которым можно подключиться с помощью терминалов. Отметим, что Маск передал Украине около 20 тысяч подобных устройств.