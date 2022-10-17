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29 минут назад

Маск добавит к системе Starlink опцию пожертвований

Никита Бородкин

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавит к системе спутниковой связи Starlink опцию пожертвований. Как пишет газета «Взгляд», об этом он сообщил в ответ на просьбу одного из пользователей, который заявил о желании передать терминалы системы школам и больницам Уганды за свой счет.

Маск добавит к системе Starlink опцию пожертвований
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Сейчас на орбите находятся более 2,3 тысяч спутников системы, к которым можно подключиться с помощью терминалов. Отметим, что Маск передал Украине около 20 тысяч подобных устройств.

Ранее бизнесмен заявил, что Starlink продолжит бесплатно работать для Украины в убыток для себя. Незадолго до этого он заявлял, что SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание Киева и предложил Пентагону взять на себя покрытие расходов — связанные с этим операции обошлись его компании в 80 млн долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 млн долларов.

Компании,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,
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