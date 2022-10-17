Европейский союз разработает план по защите «Северных потоков»

Европейский союз собирается усилить защиту инфраструктуры «Северных потоков» от актов саботажа, которые в последние недели выявили уязвимость газопроводов. Кроме того, страны создадут план того, как в будущем реагировать на подобные инциденты. Об этом пишет издание Bloomberg.

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Европейская комиссия порекомендовала государствам-членам активизировать сотрудничество и провести стресс-тестирование ключевой инфраструктуры «Северных потоков», начиная с энергетики и заканчивая другими секторами высокого риска, такими как связь и транспорт.

По словам издания, эти меры принимаются в связи с тем, что ЕС собирается сократить свою зависимость от российских ископаемых видов топлива, а Комиссия собирается предложить на этой неделе последний пакет правил для урегулирования резкого роста цен на газ.