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1 час назад

ЕС создаст план для решения будущих инцидентов на «Северных потоках»

Lenta.ru

Европейский союз собирается усилить защиту инфраструктуры «Северных потоков» от актов саботажа, которые в последние недели выявили уязвимость газопроводов. Кроме того, страны создадут план того, как в будущем реагировать на подобные инциденты. Об этом пишет издание Bloomberg.

Европейский союз разработает план по защите «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Европейская комиссия порекомендовала государствам-членам активизировать сотрудничество и провести стресс-тестирование ключевой инфраструктуры «Северных потоков», начиная с энергетики и заканчивая другими секторами высокого риска, такими как связь и транспорт.

По словам издания, эти меры принимаются в связи с тем, что ЕС собирается сократить свою зависимость от российских ископаемых видов топлива, а Комиссия собирается предложить на этой неделе последний пакет правил для урегулирования резкого роста цен на газ.

В сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийским море произошли взрывы, что привело к крупным утечкам газа. Расследования начали проводить Швеция, Германия и Дания. Стокгольм считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. При этом Швеция не стала делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидентов.

Компании,Еврокомиссия,ЕС,
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