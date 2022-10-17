«Роснефть» объявила о делистинге с Лондонской биржи

«С момента объявления западных санкций еще в 2014 году Лондонская фондовая биржа утратила свою опцию как инструмент привлечения дополнительного капитала для «Роснефти», Лондонская фондовая биржа торгует именно глобальными депозитарными расписками, а не локальными акциями. Доля глобальных депозитарных расписок неуклонно падала, и сейчас она составляет всего 4% в уставном капитале «Роснефти». Соответственно, сильно упали и объемы торгов бумагами «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже. Так, по 2021 году средний дневной оборот торгов составил всего 19 млн долларов, что примерно в десять раз и ниже показателей 2011 года. Поэтому ликвидность на торговле акциями «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже существенно снизилась. Вместе с тем расходы на листинг в последние годы достаточно сильно выросли, нужно было достаточно много не только финансовых, но и организационных усилий для того, чтобы поддерживать надлежащий уровень листинга. С учетом этого «Роснефть», наверное, принимает логичное решение — делать альтернативный листинг, возможно, на Шанхайской фондовой бирже, это логично, потому что «Роснефть» с точки зрения экспорта является одним из крупных экспортеров нефти в Китай, китайское направление — одно из ключевых в деятельности «Роснефти», поэтому этот поворот на Восток характерен не только для всей российской экономики, но и для конкретных компаний, в том числе и для «Роснефти». Поэтому «Роснефть» останется международным игроком в финансовой сфере, у нее будет листинг на одной из ведущих мировых фондовых бирж, но в то же время она уйдет с менее привлекательной Лондонской фондовой биржи на более значимую для себя Шанхайскую фондовую биржу».