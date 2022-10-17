Газпром: Европе нужно 6,4 млрд кубов газа в ПХГ

Для достижения уровня сезона 2019/2020 годов Европе необходимо еще 6,4 миллиарда кубов, на данный момент запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 66 млрд кубометров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, указывает Газпром в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заполненность украинских ПХГ составляет 14,3 млрд кубометров газа из необходимых к зиме 19 млрд. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической – нет, заключили в компании.

Напомним, президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.