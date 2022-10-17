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50 минут назад

OZON начал продавать товары ушедшего из России бренда Uniqlo

Илья Родин

Товары японского бренда Uniqlo, ушедшего из России, появились на маркетплейсе Ozon. Об этом пишет ТАСС.

Товары ушедшего из России бренда появились на OZON
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Uniqlo приостановила работу в России в марте 2022 года. Пресс-служба компании объяснила решение тем, что фирма столкнулась с вызовами в ведении бизнеса.

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По данным агентства, продавцы предлагают широкий ассортимент мужской и женской одежды. В частности, в продажу поступили верхняя одежда, белье и трикотаж.

Ранее сообщалось, что продукция Uniqlo стала доступна покупателям на платформе CDEK.Shopping. Предлагаются брюки, шорты, верхняя одежда. Поставки осуществляются преимущественно из Польши.

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