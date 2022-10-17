Товары ушедшего из России бренда появились на OZON

Товары японского бренда Uniqlo, ушедшего из России, появились на маркетплейсе Ozon. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Uniqlo приостановила работу в России в марте 2022 года. Пресс-служба компании объяснила решение тем, что фирма столкнулась с вызовами в ведении бизнеса.

По данным агентства, продавцы предлагают широкий ассортимент мужской и женской одежды. В частности, в продажу поступили верхняя одежда, белье и трикотаж.