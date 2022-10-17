Exxon ушла из РФ после создания нового оператора "Сахалина-1"

ExxonMobil полностью ушла из РФ после создания нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-1", заявил ТАСС в понедельник представитель компании.
"Могу подтвердить, что мы благополучно вышли, - сказал представитель компании. - Двумя постановлениями правительство России в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1" и проект передан российскому оператору".
Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового оператора проекта "Сахалин-1", в конце прошлой неделе ООО "Сахалин-1" было зарегистрировано в Южно-Сахалинске.