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1 час назад

Торговая сеть Zara нашла возможность вернуться в Россию

Ura.Ruиещё 4

Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) рассматривает возможность возобновить работу в России. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

Как пишет газета, из судебного акта следует, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую Россия не считает «недружественной страной». В частности, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предполагает, что Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, пишет «Коммерсант».

По мнению другого источника газеты, знакомого с планами fashion-ритейлера, российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ. В офисе Inditex на соответствующий запрос не ответили.

Товары ушедшего из России бренда появились на OZON

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции. В результате этого, часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Позже некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, многие компании намерены вернуться в РФ при первой возможности.

Компании,Ольга Антонова,Дмитрий Песков,Коммерсант,
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