Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) рассматривает возможность возобновить работу в России. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

Как пишет газета, из судебного акта следует, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую Россия не считает «недружественной страной». В частности, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предполагает, что Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, пишет «Коммерсант».

По мнению другого источника газеты, знакомого с планами fashion-ритейлера, российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ. В офисе Inditex на соответствующий запрос не ответили.