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1 час назад

Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear ищет возможность вернуться в Россию

Алиса Селезнёва

Испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, рассматривает возможность передачи своих активов партнерам в «дружественной» для России стране, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, о планах изменить структуру российского представительства Inditex стало известно из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Суд рассмотрел иск владельца торгового центра «Космопорт» к «Зара СНГ».

Эксперты считают вполне вероятным, что российская «дочка» может быть передана франчайзи Inditex в странах Юго-Восточной Азии или Персидского залива. А осведомленный источник издания уточнил, что активы fashion-группы могут перейти партнерам в ОАЭ, при этом полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

Передача активов займет не менее полугода-года и открытия магазинов брендов под другими названиями и с новыми коллекциями стоит ожидать не раньше весны 2023 года, прогнозируют эксперты.

Товары ушедшего из России бренда появились на OZON

По словам руководителя направления аренды торговых площадей ретейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, сейчас собственники торговых центров ведут переговоры с Inditex по изменению коммерческих условий, так как не хотят расторгать договора. При этом компания, скорее всего, планирует оставить в России лишь рентабельные магазины.

Дополнительные закрытия магазинов можно ожидать, если компания не договорится с арендодателями о размере платежей во время простоя магазинов и после возобновления коммерческой деятельности, пояснила она.

После начала российской спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые производители продуктов питания. Иностранные собственники продают производство, либо передают права на управление обособленным российским подразделениям.

Компании,Коммерсант,
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