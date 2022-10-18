Испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, рассматривает возможность передачи своих активов партнерам в «дружественной» для России стране, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, о планах изменить структуру российского представительства Inditex стало известно из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Суд рассмотрел иск владельца торгового центра «Космопорт» к «Зара СНГ».
Эксперты считают вполне вероятным, что российская «дочка» может быть передана франчайзи Inditex в странах Юго-Восточной Азии или Персидского залива. А осведомленный источник издания уточнил, что активы fashion-группы могут перейти партнерам в ОАЭ, при этом полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.
Передача активов займет не менее полугода-года и открытия магазинов брендов под другими названиями и с новыми коллекциями стоит ожидать не раньше весны 2023 года, прогнозируют эксперты.
По словам руководителя направления аренды торговых площадей ретейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, сейчас собственники торговых центров ведут переговоры с Inditex по изменению коммерческих условий, так как не хотят расторгать договора. При этом компания, скорее всего, планирует оставить в России лишь рентабельные магазины.
Дополнительные закрытия магазинов можно ожидать, если компания не договорится с арендодателями о размере платежей во время простоя магазинов и после возобновления коммерческой деятельности, пояснила она.
После начала российской спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые производители продуктов питания. Иностранные собственники продают производство, либо передают права на управление обособленным российским подразделениям.