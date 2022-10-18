Испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, рассматривает возможность передачи своих активов партнерам в «дружественной» для России стране, чтобы вернуться на российский рынок. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, о планах изменить структуру российского представительства Inditex стало известно из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Суд рассмотрел иск владельца торгового центра «Космопорт» к «Зара СНГ».

Эксперты считают вполне вероятным, что российская «дочка» может быть передана франчайзи Inditex в странах Юго-Восточной Азии или Персидского залива. А осведомленный источник издания уточнил, что активы fashion-группы могут перейти партнерам в ОАЭ, при этом полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

Передача активов займет не менее полугода-года и открытия магазинов брендов под другими названиями и с новыми коллекциями стоит ожидать не раньше весны 2023 года, прогнозируют эксперты.

По словам руководителя направления аренды торговых площадей ретейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, сейчас собственники торговых центров ведут переговоры с Inditex по изменению коммерческих условий, так как не хотят расторгать договора. При этом компания, скорее всего, планирует оставить в России лишь рентабельные магазины.

Дополнительные закрытия магазинов можно ожидать, если компания не договорится с арендодателями о размере платежей во время простоя магазинов и после возобновления коммерческой деятельности, пояснила она.