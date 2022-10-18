Раскрыты выводы следователей ФРГ по ЧП на «Северных потоках»

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.

С помощью дрона немецкая сторона сделала снимки, на которых виден масштаб разрушений. Судя по ним, следователи пришли к выводу, что такие серьезные разрушения могли возникнуть только в результате взрыва.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. По мнению президента РФ Владимира Путина, диверсию организовали «англосаксы». При этом США отвергли версию о своей причастности.