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39 минут назад

Следователи Германии сделали выводы о причинах аварии на "Северных потоках"

Ирина Лебедева

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Раскрыты выводы следователей ФРГ по ЧП на «Северных потоках»
Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

Как отмечается, следователи не смогли установить, кто конкретно причастен к взрывам, однако рассматривают версию, что за атаками стоит Россия.

С помощью дрона немецкая сторона сделала снимки, на которых виден масштаб разрушений. Судя по ним, следователи пришли к выводу, что такие серьезные разрушения могли возникнуть только в результате взрыва.

Названа причина появления повреждений на «Северных потоках»

Напомним, взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. По мнению президента РФ Владимира Путина, диверсию организовали «англосаксы». При этом США отвергли версию о своей причастности.

Изначально расследованием должны были заняться совместно Германия, Дания и Швеции, однако позже приняли решили вести его по отдельности.

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