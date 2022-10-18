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2 часа назад

Еще два киргизских банка временно приостановили обслуживание карт "Мир"

ТАССиещё 14

Коммерческие банки Киргизии - "Доскредобанк" и "Бакай банк" объявили о временной приостановке проведения операций с российскими картами "Мир". Об этом ТАСС сообщили во вторник в операционных отделах данных кредитно-финансовых учреждений.

"Обслуживание карт "Мир", к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка", - заявила представитель Бакай банка. По ее словам, действие данного запрета "будет долгим".

"С сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК (национальная система платежных карт) "Мир" в эквайринговой сети банка", - говорится в сообщении Доскредобанка, размещенном на его официальном сайте.

Сроки возобновления проведения операций и причины их приостановления при этом не указываются.

Несколько дней назад карты "Мир" российских банков перестал на неопределенный срок обслуживать еще один киргизский банк - "Компаньон".

Карты «Мир» могут начать принимать еще в одной стране

В общей сложности в настоящее время в Киргизии функционируют более двух десятков коммерческих банков.

Компании,НСПК,
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