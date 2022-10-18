Тарифы на сотовую связь решили резко повысить

В 2023 году крупнейшие сотовые операторы в РФ повысят среднюю цену тарифов на связь. Приблизительный диапазон роста — 10—15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Telecom Daily.

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В инвестхолдинге «Финам» и аналитическом агентстве «ТМТ консалтинг» подтвердили информацию о грядущем ценовом росте. Отмечается, что подорожание ожидается из-за необходимости закупки подсанкционного оборудования, которое выросло в цене в связи с приостановкой поставок крупнейших международных вендоров.

Ранее в октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла компанию МТС виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Компанией в январе текущего года была повышена цена тарифов на связь для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. Она объяснила данное решение увеличением затрат. ФАС отметила отсутствие подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов.