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2 часа назад

СМИ: мобильная связь подорожает примерно на 15%

Лера Букина

В 2023 году крупнейшие сотовые операторы в РФ повысят среднюю цену тарифов на связь. Приблизительный диапазон роста — 10—15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Telecom Daily.

Тарифы на сотовую связь решили резко повысить
Фото: ТАССТАСС

В инвестхолдинге «Финам» и аналитическом агентстве «ТМТ консалтинг» подтвердили информацию о грядущем ценовом росте. Отмечается, что подорожание ожидается из-за необходимости закупки подсанкционного оборудования, которое выросло в цене в связи с приостановкой поставок крупнейших международных вендоров.

Ранее в октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла компанию МТС виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Компанией в январе текущего года была повышена цена тарифов на связь для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. Она объяснила данное решение увеличением затрат. ФАС отметила отсутствие подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов.

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Также ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российские операторы связи приступили к пересмотру условий роуминга в странах, в которых наблюдается наплыв граждан после объявления частичной мобилизации в РФ.

Компании,ФАС России,МТС,
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