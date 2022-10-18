Появились фотографии разрушенного участка «Северного потока»

Шведская газета Expressen опубликовала фотографии разрушенного участка газопровода «Северный поток». Съемка проводилась в Балтийском море на глубине 80 метров.

Снимки сделал оператор Тронд Ларсен — по его мнению, столь толстый металл можно повредить лишь с помощью «экстремальной силы». По словам журналистов, взрыв разрушил не менее 50 метров газопровода.

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Напомним, что инцидент на «Северных потоках» в Балтийском море произошел в конце сентября. По мнению президента России Владимира Путина, диверсия была организована «англосаксами». Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.