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2 часа назад

Появились фотографии разрушенного участка «Северного потока»

Никита Бородкин

Шведская газета Expressen опубликовала фотографии разрушенного участка газопровода «Северный поток». Съемка проводилась в Балтийском море на глубине 80 метров.

Снимки сделал оператор Тронд Ларсен — по его мнению, столь толстый металл можно повредить лишь с помощью «экстремальной силы». По словам журналистов, взрыв разрушил не менее 50 метров газопровода.

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Напомним, что инцидент на «Северных потоках» в Балтийском море произошел в конце сентября. По мнению президента России Владимира Путина, диверсия была организована «англосаксами». Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.

Раскрыты выводы следователей ФРГ по ЧП на «Северных потоках»

Изначально расследованием должны были заняться следователи из Германии, Дании и Швеции, однако позднее страны решили вести его по отдельности. 18 октября немецкие эксперты заявили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» являются результатом саботажа. Они не смогли установить, кто причастен к инциденту, однако рассматривают версию, что за атакой стоит Россия.

Компании,Сергей Нарышкин,Владимир Путин,СВР России,
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