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1 час назад

Маск передумал просить у Пентагона денег для Starlink на Украине

Мария Иванова

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Space X отозвала запрос в Пентагон на финансирование спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Твиттере.

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.

Маска раскритиковали в Киеве, обвинив в переходе на сторону России, но он напомнил, что SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск спутникового интернета Starlink на Украине.

Позже SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать Starlink для Украины. Компания попросила военных взять расходы на себя.

Илон Маск ответил на вопрос о беседе с Путиным

В SpaceX заявили, что затраты на обслуживание сети спутников для Украины приблизились к ста миллионам долларов.

Позже Маск пообещал «просто продолжить бесплатно финансировать правительство Украины», хотя Starlink все еще теряет деньги.

«SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование», - сообщил бизнесмен 18 октября.

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