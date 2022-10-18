Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что Space X отозвала запрос в Пентагон на финансирование спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Твиттере.

Ранее Маск опубликовал в Твиттере серию постов, посвященных тому, как Россия и Украина могли бы заключить мир. Бизнесмен предложил провести еще одно голосование в регионах, вошедших в состав России, но под наблюдением ООН.

Также он заявил, что Крым должен входить в состав РФ, «как это было с 1783 года - до ошибки Хрущева». По его мнению, Украина должна поставлять воду в Крым и оставаться нейтральным государством.

«Этим, скорее всего, все и закончится - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал Маск.

Маска раскритиковали в Киеве, обвинив в переходе на сторону России, но он напомнил, что SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск спутникового интернета Starlink на Украине.

Позже SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать Starlink для Украины. Компания попросила военных взять расходы на себя.

В SpaceX заявили, что затраты на обслуживание сети спутников для Украины приблизились к ста миллионам долларов.

Позже Маск пообещал «просто продолжить бесплатно финансировать правительство Украины», хотя Starlink все еще теряет деньги.