Microsoft массово уволит сотрудников

Американская IT-компания Microsoft Corp готовит сокращения в нескольких подразделениях, в том числе Xbox и Edge. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщили издания Axios и Business Insider.

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По данным источников издания, будет сокращено около 1000 человек. Этот шаг Microsoft стал еще одним примером того, как крупные технологические компании сокращают рабочие места на фоне растущих опасений по поводу рецессии в экономике.

Представитель Microsoft подтвердил изданию MarketWatch информацию об увольнении сотрудников.

«Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы. Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых для роста областях в следующем году», - пообещал он.

При этом в Microsoft работают около 221 000 сотрудников по всему миру, напомнило издание.