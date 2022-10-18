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57 минут назад

СМИ: Microsoft уволит 1000 сотрудников

Алиса Селезнёва

Американская IT-компания Microsoft Corp готовит сокращения в нескольких подразделениях, в том числе Xbox и Edge. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщили издания Axios и Business Insider.

Microsoft массово уволит сотрудников
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По данным источников издания, будет сокращено около 1000 человек. Этот шаг Microsoft стал еще одним примером того, как крупные технологические компании сокращают рабочие места на фоне растущих опасений по поводу рецессии в экономике.

Представитель Microsoft подтвердил изданию MarketWatch информацию об увольнении сотрудников.

«Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие структурные коррективы. Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых для роста областях в следующем году», - пообещал он.

При этом в Microsoft работают около 221 000 сотрудников по всему миру, напомнило издание.

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Ранее аналитики предупредили, что раздутые пузыри цен в западных странах и политика регуляторов привели к тому, что глобальную экономику и мировую финансовую систему может охватить серьезный кризис. Этому, по их мнению, будет способствовать и большой госдолг США – более $31 трлн.

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