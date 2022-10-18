Агентство Setters купило долю в «Пиархабе» за $125 тыс.

Мы создавали «Пиархаб» как PR-агентство для помощи IT-стартапам, сфокусированным на венчурном инвестировании, в быстром освоении рынка и фандрайзинге. В 2022 году классический венчур в России окончательно умер, но запрос на PR остался — правда, все больше от крупных брендов и их стартапов внутри корпораций. Мы видим, что сделка с Setters — это возможность сделать спектр услуг текущим клиентам шире, усилить экспертизу Setters в PR, систематизировать свои знания в финансах и продажах, ну и наконец перейти в большую лигу.