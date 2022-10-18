Агентство Setters купило долю в «Пиархабе» за $125 тыс.

Коммуникационное агентство Setters и PR-агентство «Пиархаб» заявили о стратегическом партнёрстве. Для развития собственного PR-направления Setters на первом этапе приобрело долю в 10% в «Пиархабе» за $125 тыс. (7,5 млн руб. по текущему курсу) и планирует довести её до 30%. Это первая подобная сделка для российского рынка креативной индустрии, сообщили Sostav в Setters.
В следующие два года основатели Setters планируют инвестировать до $400 тыс. в развитие PR-направления.
Объединение независимых агентств позволит партнёрам предоставлять услуги полного цикла для клиентов обеих компаний. Setters не занималось PR целенаправленно, фокус команды — стратегии и креатив, дизайн, брендинг, а также создание кросс-функциональных проектов. После покупки доли в московском «Пиархабе», в Setters готовы предлагать и услуги продвижения.
Покупка доли — это партнёрство, а не поглощение, отметили в агентстве. Помимо денежных инвестиций, Setters и «Пиархаб» объединят сотрудников в работе над клиентскими кейсами, а также создадут общие независимые проекты. Обе команды остаются самостоятельными и не планируют слияния.
Евгений Давыдов, генеральный директор Setters:
Наша задача была не просто найти партнёра с сильной PR-экспертизой. Мы искали команду, которая соответствуют нашей концепции Connecting Huggable Talents, с которой нам и нашим клиентам точно будет приятно работать, которая чётко и быстро выполняет взятые на себя обязательства и всегда предлагает решения, исходя из бизнес-задач.
Мы уже видим первые результаты: после синхронизационных встреч наших команд сразу нашлись десятки идей для коллабораций на текущих проектах, мы уже обсуждаем полноценные новые продукты и выходы на новые для себя рынки.
Даниил Дымшиц, генеральный директор «Пиархаб»:
Мы создавали «Пиархаб» как PR-агентство для помощи IT-стартапам, сфокусированным на венчурном инвестировании, в быстром освоении рынка и фандрайзинге. В 2022 году классический венчур в России окончательно умер, но запрос на PR остался — правда, все больше от крупных брендов и их стартапов внутри корпораций. Мы видим, что сделка с Setters — это возможность сделать спектр услуг текущим клиентам шире, усилить экспертизу Setters в PR, систематизировать свои знания в финансах и продажах, ну и наконец перейти в большую лигу.
Число количество клиентов двух агентств сейчас насчитывает более 100 российских и зарубежных брендов. Партнёры намерены расширять пул партнёров, а также усилить работу с некоммерческими организациями. В разные годы Setters и «Пиархаб» создавали проекты для Greenpeace, «Ночлежка», «Вера», «Помощь», «Дом с маяком», «Внимание», «Синдром любви» и других фондов.