В Дании назвали способ повреждения «Северных потоков»

Следственная группа пришла к предварительному выводу о том, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены «мощными взрывами». Об этом заявила полиция Дании, пишет РИА Новости.

В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. Служба безопасности Швеции пришла к выводу, что их причиной стала диверсия. Компания-оператор газопроводов Nord Stream AG заявила, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.

Полиция Дании озвучила сегодня итоги предварительного расследования происшествия в Балтийском море, которое было проведено при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии.

«Расследование подтвердило, что газопроводам «Северный поток 1 и 2» в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами», - говорится в заявлении полиции.

При этом в пресс-службе отметили, что норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием ЧП. Однако пока преждевременно говорить о возможном участии в нем Швеции и Германии.