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46 минут назад

В Дании назвали способ повреждения «Северных потоков»

Алиса Селезнёва

Следственная группа пришла к предварительному выводу о том, что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены «мощными взрывами». Об этом заявила полиция Дании, пишет РИА Новости.

В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. Служба безопасности Швеции пришла к выводу, что их причиной стала диверсия. Компания-оператор газопроводов Nord Stream AG заявила, что ЧП беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.

Полиция Дании озвучила сегодня итоги предварительного расследования происшествия в Балтийском море, которое было проведено при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии.

«Расследование подтвердило, что газопроводам «Северный поток 1 и 2» в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами», - говорится в заявлении полиции.

При этом в пресс-службе отметили, что норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием ЧП. Однако пока преждевременно говорить о возможном участии в нем Швеции и Германии.

Раскрыты выводы следователей ФРГ по ЧП на «Северных потоках»

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что есть возможность отремонтировать нитки «Северного потока» после повреждения. Однако, по словам российского лидера, это целесообразно лишь в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Компании,Владимир Путин,
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