"Биннофарм Групп" стала лидером среди фармкомпаний в Республике Киргизия

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», входящая в Группу АФК «Система», заняла первое место в упаковках среди всех фармкомпаний в Республике Киргизия по итогам восьми месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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При этом согласно данным аналитического агентства IQVIA доля «Биннофарм Групп» на рынке в августе составила 13,8%.

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Как сообщил генеральный директор компании Рустем Муратов, большой спектр лекарственных средств, выпускаемых на производственных площадках «Биннофарм Групп» востребован и пользуется доверием фармацевтического рынка Кыргызстана. Он подчеркнул, что компания планирует не только удерживать, но и наращивать долю за счет вывода на рынок новых МНН и торговых марок, а также блокбастеров из ассортимента лекарственных средств компании.

«Сейчас мы занимаемся выводом на киргизский рынок линейки синбиотиков «Максилак», препараты которой занимают третье место на адресном рынке в России по итогам августа, и мы ожидаем, что линейка будет востребована на новом рынке. В этом году мы также взяли на продвижение в республике противовирусный препарат «Кагоцел», он показывает хорошие результаты в своем сегменте», — добавил Муратов.

Он напомнил, что в конце 2021 года «Биннофарм Групп» зарегистрировала шесть представительств в странах СНГ и начала активную работу по продвижению российских препаратов на новых для себя рынках, а также усилила направление экспорта в целом. По его словам, каждый новый рынок – это большая работа. Муратов рассказал, что рынки СНГ перспективны с точки зрения маркетинга, и потребители позитивно относятся к российской продукции.