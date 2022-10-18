В Zara подтвердили ведение переговоров относительно бизнеса в России

Испанская fashion-группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) подтвердила факт ведения переговоров с "заинтересованными сторонами" относительно ее бизнеса в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"С момента приостановки своей коммерческой деятельности в Российской Федерации в марте 2022 года компания Inditex следит за ситуацией на рынке, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости своих сотрудников. С учетом этого Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив", - сообщили в пресс-службе компании.

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнеру из "дружественной" страны, например из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Там уточняется, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти РФ не считают "недружественной".

В начале марта Inditex приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.