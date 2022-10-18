Компаниям собираются давать льготы за помощь вузам и колледжам

В регионах смогут предусмотреть налоговые льготы для компаний, которые решат подарить государственным школам, колледжам или вузам имущество. Такой законопроект (201629-8) Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 18 октября.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Компания, которая безвозмездно передала имущество, включая деньги, образовательной организации, реализующей основные образовательные программы, сможет получить инвестиционный налоговый вычет не более 100 процентов суммы расходов в виде стоимости такого имущества.

Правило будет действовать, если регион предоставит право на применение вычета, и если компания и образовательная организация будут находиться на территории региона, принявшего такое решение.