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1 час назад

Компаниям собираются давать льготы за помощь вузам и колледжам

Парламентская газета

В регионах смогут предусмотреть налоговые льготы для компаний, которые решат подарить государственным школам, колледжам или вузам имущество. Такой законопроект (201629-8) Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 18 октября.

Компаниям собираются давать льготы за помощь вузам и колледжам
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Компания, которая безвозмездно передала имущество, включая деньги, образовательной организации, реализующей основные образовательные программы, сможет получить инвестиционный налоговый вычет не более 100 процентов суммы расходов в виде стоимости такого имущества.

Правило будет действовать, если регион предоставит право на применение вычета, и если компания и образовательная организация будут находиться на территории региона, принявшего такое решение.

Изначально законопроект предусматривал такую льготу только для компаний, которые помогают колледжам, но ко второму чтению норму расширили. «Предусматривается, что инвестиционный вычет будет предоставляться при безвозмездной передаче имущества любым образовательным организациями, а не только организациям среднего профессионального образования. Предоставлено право регионам самим определять, какое имущество будет передаваться образовательным учреждениям», — сказал на заседании первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Компании,Леонид Симановский,Госдума,
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