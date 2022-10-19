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1 час назад

Продукцию компании Cisco могут начать ввозить в Россию

Лера Букина

Поставки в Россию продукции Cisco могут возобновиться. Об этом «Известиям» заявили источники на отечественном телеком-рынке.

Продукцию компании Cisco могут начать ввозить в Россию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Один из них утверждает, что производителем ранее были переданы все российские активы партнеру — компании IBS. Напомним, что летом текущего года компания решила уйти с рынка РФ.

Факт передачи активов был подтвержден в Mobile Research Group. По словам источника, компания может начать использовать дистрибуторскую модель продаж, чтобы сохранить российскую долю рынка. Речь идет о работе через посредника.

Собеседник отметил, что IBS является ключевым партнером компании уже много лет. Теперь она займется дистрибуцией решений корпорации из США, считает он.

Не исключены поставки напрямую в связи с выводом Минфином США из под рестрикций телекоммуникационного оборудования.

До весны компанией Cisco поставлялись на территорию РФ роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi сетей и программное обеспечение.

Компании,Cisco,Казначейство США,
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