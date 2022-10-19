Продукцию компании Cisco могут начать ввозить в Россию

Поставки в Россию продукции Cisco могут возобновиться. Об этом «Известиям» заявили источники на отечественном телеком-рынке.
Один из них утверждает, что производителем ранее были переданы все российские активы партнеру — компании IBS. Напомним, что летом текущего года компания решила уйти с рынка РФ.
Факт передачи активов был подтвержден в Mobile Research Group. По словам источника, компания может начать использовать дистрибуторскую модель продаж, чтобы сохранить российскую долю рынка. Речь идет о работе через посредника.
Собеседник отметил, что IBS является ключевым партнером компании уже много лет. Теперь она займется дистрибуцией решений корпорации из США, считает он.
Не исключены поставки напрямую в связи с выводом Минфином США из под рестрикций телекоммуникационного оборудования.
До весны компанией Cisco поставлялись на территорию РФ роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi сетей и программное обеспечение.