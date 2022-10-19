ВТБ открыл крупнейший офис в Москве

ВТБ запустил крупнейшее в Москве мультиформатное отделение для обслуживания клиентов. На площади свыше 2 тысячи квадратных метров будут работать порядка 100 сотрудников, которые смогут обслуживать на 20 процентов больше клиентов, чем в среднем по сети. Новый формат объединит работу сразу пяти точек продаж.

Фото: Пресс-служба ВТБ Пресс-служба ВТБ

Посетителям крупнейшего офиса в Москве будут доступны как банковские, так и нефинансовые услуги. В основе концепции нового формата заложено использование единого пространства, максимально ориентированного на потребности клиентов всех категорий. Помимо открытых мест обслуживания к их услугам имеются около 20 переговорных. В работе офиса предусмотрены специальные световые решения и арт-инсталляции в зонах ожидания, фоновое музыкальное сопровождение и интерактивная проекционная книга с информацией о социальных и благотворительных проектах банка.

Видео дня

Переговорные нового офиса оборудованы так, что их можно будет использовать для проведения лекториев по вопросам финансовой грамотности или организации выставок. Инфраструктура офиса полностью адаптирована для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья — организована безбарьерная среда для маломобильных клиентов, а все вывески, банкоматы адаптированы для слабовидящих или незрячих посетителей.

— Развитие сети офисов — стратегическая задача нашего банка. Мы одними из первых в России запустили новый тип современного мультиформатного офиса. Передовые технологии и удобное зонирование, которые мы применяем в новых точках, в 1,5 раза повышают эффективность обслуживания клиентов. Мультиформатный офис станет для нас не только крупнейшим отделением в столице. Это пространство объединит все направления бизнеса банка и станет настоящей финансовой фабрикой с применением новых моделей обслуживания. У «Москва-Сити» высокий потенциал для развития бизнеса — ежедневно деловое сердце столицы посещают свыше 300 тысяч человек, многие из которых уже являются нашими клиентами и по достоинству оценят функционал нашего нового офиса, — отметил член правления банка Юрий Андресов.