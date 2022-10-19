В ЕП обеспокоились безопасностью кабелей после ЧП на "Севпотоках"

Член Европейского парламента от Греции Эва Каили в письме к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю подняла вопрос безопасности критически важной подводной инфраструктуры после аварий на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2», сообщает RT со ссылкой на письмо.

Фото: Danish Defence Command Danish Defence Command

Каили обратила внимание, что проведенные Данией и Швецией расследования на месте ЧП на «Северных потоках» указывают на то, что атака на газовые сети была преднамеренной. В связи с этим она поинтересовалась, какие меры принимаются для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном.

Она выразила опасения насчет безопасности и целостности подводной инфраструктуры, имеющей критическую важность для европейской экономики и общества. В частности, она имела в виду 16 проходящих по дну Атлантического океана коммуникационных кабелей, которые соединяют США с несколькими странами Евросоюза.

Парламентарий отметила, что эти кабели обеспечивают передачу огромных объемов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день.