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1 час назад

В ЕП обеспокоились безопасностью подводных кабелей после ЧП на "Северных потоках"

Газета.Ru

Член Европейского парламента от Греции Эва Каили в письме к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю подняла вопрос безопасности критически важной подводной инфраструктуры после аварий на трубопроводах «Северный поток— 1» и «Северный поток — 2», сообщает RT со ссылкой на письмо.

В ЕП обеспокоились безопасностью кабелей после ЧП на "Севпотоках"
Фото: Danish Defence CommandDanish Defence Command

Каили обратила внимание, что проведенные Данией и Швецией расследования на месте ЧП на «Северных потоках» указывают на то, что атака на газовые сети была преднамеренной. В связи с этим она поинтересовалась, какие меры принимаются для защиты коммуникационных кабелей, проходящих под Атлантическим океаном.

Она выразила опасения насчет безопасности и целостности подводной инфраструктуры, имеющей критическую важность для европейской экономики и общества. В частности, она имела в виду 16 проходящих по дну Атлантического океана коммуникационных кабелей, которые соединяют США с несколькими странами Евросоюза.

Парламентарий отметила, что эти кабели обеспечивают передачу огромных объемов интернет-данных между двумя континентами и осуществление глобальных финансовых транзакций примерно на $10 трлн в день.

Ранее в Белом доме предрекли долгое расследование диверсии на «Северных потоках».

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