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46 минут назад

CEO СберСеллера: «Мы приобретаем опыт, которым никто не обладает»

Елена Прошина

14 октября состоялась конференция «Медиабизнес», организованная изданием «Ведомости», которая собрала ключевых представителей индустрии для разговора о текущей ситуации в отрасли. Мероприятие началось со стратегической сессии и обсуждения будущего рекламного бизнеса.

CEO СберСеллера: «Мы приобретаем опыт, которым никто не обладает»
Фото: РамблерРамблер

По словам модератора Ксении Болецкой («Яндекс»), реклама по-прежнему остаётся главным источником дохода digital-индустрии. Участники дискуссии, среди которых были Наталья Дмитриева (сейлз-хаус СберСеллер), Дмитрий Медников («Русская медиагруппа»), Ольга Рублева (Media Instinct Group), Каролина Соколова (сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ») и Елена Шкулева (Shkulev Media Holding) обсудили рекламный рынок и то, как холдинги и издательства адаптируют свой бизнес к новым реалиям.

Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер:

«Как и у всех на рынке, у нас из списка 20 самых дорогих рекламодателей “заморозились” 12 брендов, зато пришли 8 новых, и по выручке мы видим, что топ-20 уже растет. Идет замещение крупных брендов, на их место приходят новые, в том числе из стран Азии. В связи с этим мы сталкиваемся с культурными различиями. Например, у азиатских компаний иной подход к рекламе – они больше верят в быстрый перформанс, чем в построение бренда».

Участники дискуссии отметили: то, что происходит сейчас с бизнесом, приносит такой опыт, которым никто пока не обладает. Новые условия диктуют иные правила и договорённости. Это совместная работа брендов и селлеров, которая требует креативности и новых решений. Наталья Дмитриева уверена, что те, кто инвестируют в рекламу, оказываются в сильной позиции.

Один из важных вопросов в ходе обсуждения касался темы обязательной маркировки рекламы.

«Хорошо, что рынок стремится к прозрачности. Теперь легко будет определить, какая доля рынка у каждого агентства и селлера и какое место компания занимает в бюджете рекламодателя. Весной 2023 года закончится тестовый период, и мы увидим, как работает эта система», – отметила Наталья Дмитриева.

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