CEO СберСеллера: «Мы приобретаем опыт, которым никто не обладает»

«Как и у всех на рынке, у нас из списка 20 самых дорогих рекламодателей “заморозились” 12 брендов, зато пришли 8 новых, и по выручке мы видим, что топ-20 уже растет. Идет замещение крупных брендов, на их место приходят новые, в том числе из стран Азии. В связи с этим мы сталкиваемся с культурными различиями. Например, у азиатских компаний иной подход к рекламе – они больше верят в быстрый перформанс, чем в построение бренда».