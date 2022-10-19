«Вкусно — и точка» анонсировала повышение цен

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» в четверг, 20 октября, поднимет цены на часть позиций меню. В частности, подорожают чизбургеры и двойные чизбургеры. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

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В компании пояснили, что цена повысится на бургеры «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс», «Биг спешиал джуниор», а также на чизбургеры и двойные чизбургеры. Стоимость возрастет на 5-10%.

«Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов», - подчеркнули во «Вкусно — и точка».

Вместе с тем, стоимость блюд останется ниже, чем у конкурентов, уточнили в пресс-службе.