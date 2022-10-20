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2 часа назад

Чернышенко прокомментировал упразднение Ростуризма

ТАСС

Наработанные Ростуризмом практики и опыт Минэкономразвития позволят нарастить темпы достижения поставленных целей в сфере туризма. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко прокомментировал упразднение Ростуризма
Фото: ТАССТАСС

"Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", - сказал Чернышенко, слова которого ТАСС привели в его аппарате.

По словам вице-премьера, передача Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству РФ максимально сконцентрироваться на вызовах и приоритетах отрасли.

"В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", - сказал Чернышенко.

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