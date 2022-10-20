Чернышенко прокомментировал упразднение Ростуризма

"Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", - сказал Чернышенко, слова которого ТАСС привели в его аппарате.