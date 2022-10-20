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1 час назад

Еще несколько киргизских банков приостановили обслуживание российских карт "Мир"

ТАССиещё 4

Четыре киргизских банка временно приостановили проведение операций с российскими картами "Мир". Об этом ТАСС заявили в четверг в службах по связям с клиентами данных финансовых учреждений, об этом также сообщается на их официальных сайтах.

Четыре киргизских банка приостановили обслуживание карт "Мир"
Фото: ТАССТАСС

"Информируем вас о том, что приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание", - говорится на опубликованном на сайте "Банка Азии" сообщении.

Прекратили обслуживать карты "Мир" в республике также "Халык банк", "Демир банк" и банк "Кыргызстан". На сайте последнего уточняется, что речь идет о приостановке обслуживания карт "Мир" лишь некоторых российских банков.

Ранее от проведения операций с картами "Мир" в Киргизии отказались банк "Компаньон", "Бакай банк" и "Доскредобанк".

В общей сложности на территории республики функционируют 22 местных коммерческих банка, часть из них ранее и не начинали работать с картами "Мир". На данный момент в Киргизии карты "Мир" продолжают принимать восемь банков: РСК-банк, Капитал банк, Керемет банк, Оптима банк, Толубай банк, банк Бай-Тушум, Кыргызкоммерцбанк и Кыргызский инвестиционно-кредитный банк.

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