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16 минут назад

Zara назвала цену для продажи своих магазинов в России

Lenta.ru

Испанская компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, назвала цену для продажи своих магазинов в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Zara назвала цену для продажи своих магазинов в России
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации, ретейлер планирует получить за продажу своей сети почти 200 миллионов долларов (примерно 12,3 миллиарда рублей). На данный момент ведутся предварительные переговоры с потенциальными покупателями.

По словам персонала Inditex, руководство пообещало им, что они вернутся к своим обязанностям весной 2023 года. В то же время работники утверждают, что не все 502 магазина сети откроются для покупателей, например, Massimo Dutti и Zara Home. Данные марки оказались менее прибыльными.

Ранее «Ъ» заявил о планах Inditex передать бизнес в России партнеру из Азии или ОАЭ. Согласно определению Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, ретейлер намерен передать бизнес в России третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, не являющейся «недружественной страной». Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предположила, что российское подразделение Inditex получит франчайзинг из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигает порядка 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

Компании,Ольга Антонова,
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