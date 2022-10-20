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47 минут назад

Philip Morris планирует создать в России независимую организацию

Елена Прошина

Размер активов в России американской табачной компании Philip Morris International составляет $2,6 млрд. Корпорация планирует создать в России самодостаточную независимую организацию. Об этом пишет ТАСС.

В Philip Morris нашли способ не покидать российский рынок
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Ранее Philip Morris намеревалась определиться с возможным сценарием реструктуризации российского бизнеса, в том числе передачу активов.

Аффилированные компании PMI в России, в том числе фабрика в Ленинградской области, продолжают работу, где также сохраняются рабочие места. Целью является создание к концу текущего года самодостаточной организации в России, которая будет способна вести бизнес максимально независимо.

Ранее сообщалось, что компания Philip Morris снизила отгрузки сигарет и HTU в России до 48,6 миллиарда единиц за полгода. При этом совокупная мировая отгрузка сигарет выросла с начала года на 0,3%, HTU — на 10,9%.

Компании,Philip Morris,
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