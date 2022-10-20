В Philip Morris нашли способ не покидать российский рынок

Размер активов в России американской табачной компании Philip Morris International составляет $2,6 млрд. Корпорация планирует создать в России самодостаточную независимую организацию. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Philip Morris намеревалась определиться с возможным сценарием реструктуризации российского бизнеса, в том числе передачу активов.
Аффилированные компании PMI в России, в том числе фабрика в Ленинградской области, продолжают работу, где также сохраняются рабочие места. Целью является создание к концу текущего года самодостаточной организации в России, которая будет способна вести бизнес максимально независимо.
Ранее сообщалось, что компания Philip Morris снизила отгрузки сигарет и HTU в России до 48,6 миллиарда единиц за полгода. При этом совокупная мировая отгрузка сигарет выросла с начала года на 0,3%, HTU — на 10,9%.