В Philip Morris нашли способ не покидать российский рынок

Размер активов в России американской табачной компании Philip Morris International составляет $2,6 млрд. Корпорация планирует создать в России самодостаточную независимую организацию. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Philip Morris намеревалась определиться с возможным сценарием реструктуризации российского бизнеса, в том числе передачу активов.

Аффилированные компании PMI в России, в том числе фабрика в Ленинградской области, продолжают работу, где также сохраняются рабочие места. Целью является создание к концу текущего года самодостаточной организации в России, которая будет способна вести бизнес максимально независимо.